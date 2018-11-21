Стала известна дата выхода нового фильма Юрия Быкова

Новый фильм Юрия Быкова «Завод» выйдет в российский прокат 7 февраля. Об этом режиссер написал на своей странице «ВКонтакте».
Главную роль в картине исполнил Денис Шведов. Действие криминальной драмы происходит на заводе в провинциальном городе. Фильм рассказывает о его рабочих, которые взяли в заложники владельца предприятия после его закрытия.
В сети уже появились постер и
Ранее Быков
Фильм снимали в родном городе режиссера, в Новомичуринске, где также проходили съемки картин «Жить» и «Майор».
Напомним, «Завод»