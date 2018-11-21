Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:46, 21 ноября 2018 161
 0    0

Стала известна дата выхода нового фильма Юрия Быкова

Стала известна дата выхода нового фильма Юрия Быкова

Новый фильм Юрия Быкова «Завод» выйдет в российский прокат 7 февраля. Об этом режиссер написал на своей странице «ВКонтакте».

Главную роль в картине исполнил Денис Шведов. Действие криминальной драмы происходит на заводе в провинциальном городе. Фильм рассказывает о его рабочих, которые взяли в заложники владельца предприятия после его закрытия.

В сети уже появились постер и трейлер «Завода», а также фрагмент ленты.

Ранее Быков представил картину на кинофестивале в Торонто.

Фильм снимали в родном городе режиссера, в Новомичуринске, где также проходили съемки картин «Жить» и «Майор».

Напомним, «Завод» может стать последней работой в карьере Быкова.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
10:46, 21 ноября 2018
Стала известна дата выхода нового фильма Юрия Быкова
15:18, 20 ноября 2018
Рязанский композитор представил проект «ЕсенинJazz» на международном форуме
19:25, 18 ноября 2018
В Рязани в девятый раз пройдет Всероссийский танцевальный фестиваль «Dancewave»
16:57, 18 ноября 2018
«Пломбирчик окреп». Рязанец в шоу «Танцы на ТНТ» исполнил «мужское танго» 2
19:28, 15 ноября 2018
В Москве появилось граффити, посвященное Стэну Ли
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут 1

Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 40 232
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 34 545
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 744
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
17:01, 17 ноября 2018 23 517
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
18:20, 10 ноября 2018 23 134
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум