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17:51, 21 ноября 2018 998
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С приставкой «фото». В Рязани пройдет второй форум древних городов

С приставкой «фото». В Рязани пройдет второй форум древних городов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

С 14 по 18 августа 2019 года в Рязани пройдет второй Международный форум древних городов. На этот раз в его программу включили фотоконкурс, рассказали в региональном министерстве культуры и туризма.

Стать участником «ФотоФорума» и предоставить снимки древних городов смогут все желающие, которым уже исполнилось 18 лет. Древними считают города, которым более 500 лет.

В конкурсе будет три номинации: «Архитектура древних городов», «Люди в пространстве древних городов» и «События в древних городах». По задумке организаторов, в каждую из них участники смогут предоставить не более трех работ.

Отправить фотографии на официальный сайт форума древних городов можно будет с 1 февраля до 1 апреля.

Из всех снимков жюри отберет сотню лучших, они войдут в «шорт-лист», который рязанцы увидят в августе на выставках.

Девятерых победителей — по три в каждой номинации — наградят 15 августа. Они получат медали, дипломы лауреатов и подарки от организаторов, а их работы покажут в других городах России и зарубежья.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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