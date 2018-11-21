С приставкой «фото». В Рязани пройдет второй форум древних городов

С 14 по 18 августа 2019 года в Рязани пройдет второй Международный форум древних городов. На этот раз в его программу включили фотоконкурс, рассказали в региональном министерстве культуры и туризма.
Стать участником «ФотоФорума» и предоставить снимки древних городов смогут все желающие, которым уже исполнилось 18 лет. Древними считают города, которым более 500 лет.
В конкурсе будет три номинации: «Архитектура древних городов», «Люди в пространстве древних городов» и «События в древних городах». По задумке организаторов, в каждую из них участники смогут предоставить не более трех работ.
Отправить фотографии на официальный сайт форума древних городов можно будет с 1 февраля до 1 апреля.
Из всех снимков жюри отберет сотню лучших, они войдут в «шорт-лист», который рязанцы увидят в августе на выставках.
Девятерых победителей — по три в каждой номинации — наградят 15 августа. Они получат медали, дипломы лауреатов и подарки от организаторов, а их работы покажут в других городах России и зарубежья.