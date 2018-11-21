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22:21, 21 ноября 2018 329
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Рязанский торф начали поставлять в Индию и Сербию

Рязанский торф начали поставлять в Индию и Сербию

Фото: Pixabay.com

Рязанский торф начали поставлять в страны СНГ. Об этом сообщила «Российская газета».

Как отмечает источник, значительные запасы высококачественного торфа сейчас имеются на севере региона и восточнее рек Мокши и Цны.

По официальным данным, в области разведали 1062 месторождения с общими запасами в 222 миллиона тонн.

Как рассказал изданию заместитель гендиректора одной из торфодобывающих компаний Роман Трунцев, горную породу в основном используют для производства удобрений, грунтов для озеленения и топливных брикетов.

В министерстве пояснили, что продукция продается в Краснодарском крае, Казани, в Белгородской, Рязанской, Тульской, Московской и Ленинградской областях. А также реализуется в странах СНГ — Казахстан, Киргизия. Поставки начались в дальнее зарубежье — Сербию, Индию.

Кроме того, одна из компаний планирует построить завод на базе месторождения по добыче торфа в Спасском районе.

Объем инвестиций составит 153 миллиона рублей. Завод для производства удобрений планируется разместить в Шиловском районе Рязанской области.


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