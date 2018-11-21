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19:38, 21 ноября 2018 267
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«Между прошлым и будущим». В рязанском «Фотодоме» открылась выставка снимков улиц Рязани

«Между прошлым и будущим». В рязанском «Фотодоме» открылась выставка снимков улиц Рязани

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В рязанском «Фотодоме» открылась выставка снимков улиц Рязани «Времена города». По словам одного из авторов экспозиции, Александра Анитова, эти снимки — попытка уловить процесс жизни города.

«За 45 лет многие места преобразились до неузнаваемости, другие, напротив, практически неотличимы. Это как момент между прошлым и будущим», — отметил Анитов.

В рамках проекта «Времена города» выпущен альбом, куда вошли 150 избранных снимков периода с 1972 по 1978 год Василия и Дмитрия Коноваловых, а также около 150 современных фотографий этих же мест.

«Наверное, идея была в том, чтобы снять улицы „кадр в кадр“, но не везде получилось. Где-то горизонт завален, где-то ракурс не тот, а в некоторых снимках просто не узнаешь место», — поделился впечатлением от экспозиции один из посетителей «Фотодома».

После открытия выставки среди гостей провели викторину на знание истории Рязани. Так, среди ответов на вопросы прозвучали дата и маршрут, по которому двигался первый троллейбус, все названия современного Первомайского проспекта. Ттакже посетители отгадали, что в 1990-х годах установили вместо памятника Ленину и как в разное время называлась эта улица. Правильно ответившим на вопросы организаторы подарили книгу со всеми фотографиями проекта «Времена города».

Экспозиция будет работать в «Фотодоме» до 5 декабря. Вход свободный.


© RZN.info

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