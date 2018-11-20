В Рязанской школе подростки избили сверстника

В Рязанской школе №1 подростки устроили драку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел в субботу, 17 ноября, около 15:00 в сквере на улице Горького. В драке пострадал один из 15-летних подростков. Он получил травмы различной степени тяжести.
После случившегося родители потерпевшего подали заявление в отдел полиции. Оперативники проведут проверку по данному факту.
«После точного определения степени тяжести травм школьника решится вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в ведомстве.