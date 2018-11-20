Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:36, 20 ноября 2018 867
 0    0

В Рязанской школе подростки избили сверстника 1

В Рязанской школе подростки избили сверстника

Фото: Pixabay.com

В Рязанской школе №1 подростки устроили драку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в субботу, 17 ноября, около 15:00 в сквере на улице Горького. В драке пострадал один из 15-летних подростков. Он получил травмы различной степени тяжести.

После случившегося родители потерпевшего подали заявление в отдел полиции. Оперативники проведут проверку по данному факту.

«После точного определения степени тяжести травм школьника решится вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в ведомстве.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:42, 20 ноября 2018
В Дашково-Песочне загорелся жилой дом. Видео
14:36, 20 ноября 2018
В Рязанской школе подростки избили сверстника 1
14:13, 20 ноября 2018
В МЧС прокомментировали ситуацию с перевернувшейся в Недостоеве цистерной с серной кислотой
13:46, 20 ноября 2018
В минздраве прокомментировали ситуацию с рязанским боксером, впавшим в кому
11:58, 20 ноября 2018
В Недостоеве перевернулась цистерна с серной кислотой. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Что согреет осенью? Топ-10 душевных книг для прочтения в ноябре

Что согреет осенью? Топ-10 душевных книг для прочтения в ноябре 1

Какие же произведения лучше всего подойдут для чтения осенью?

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 40 190
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
10:30, 11 ноября 2018 34 339
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
19:50, 7 ноября 2018 28 679
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
17:01, 17 ноября 2018 23 171
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
18:20, 10 ноября 2018 23 052
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум