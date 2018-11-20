Администрация Рязанского района назвала «кровавое» озеро элементом очистного сооружения

«Кровавое» озеро около поселка Искра Рязанского района — это «элемент очистного сооружения», относящийся к местному свинокомплексу. Об этом RZN.info рассказали в администрации Искринского сельского поселения во вторник, 20 ноября.
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«Видео сняли некомпетентные люди. Это не озеро, а пруд-накопитель, который является элементом очистных сооружений. В него поступают стоки от свинокомплекса. Рыбы в нем никогда не было и не будет», — подчеркнул глава администрации Василий Овечкин.
Он добавил, что пруд оборудовали еще при строительстве предприятия, а красный оттенок водоема возник из-за «процесса окисления».