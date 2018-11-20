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10:56, 20 ноября 2018 1 939
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Администрация Рязанского района назвала «кровавое» озеро элементом очистного сооружения 1

Администрация Рязанского района назвала «кровавое» озеро элементом очистного сооружения

«Кровавое» озеро около поселка Искра Рязанского района — это «элемент очистного сооружения», относящийся к местному свинокомплексу. Об этом RZN.info рассказали в администрации Искринского сельского поселения во вторник, 20 ноября.

Ранее вид покрасневшего водоема напугал рыбаков, которые разместили в сети видео с вопросом: «Кто портит рыбу?»

«Видео сняли некомпетентные люди. Это не озеро, а пруд-накопитель, который является элементом очистных сооружений. В него поступают стоки от свинокомплекса. Рыбы в нем никогда не было и не будет», — подчеркнул глава администрации Василий Овечкин.

Он добавил, что пруд оборудовали еще при строительстве предприятия, а красный оттенок водоема возник из-за «процесса окисления».


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