Экс-директору рязанской «Автоколонны №1310» вынесли приговор

В пятницу, 2 ноября, октябрьский районный суд приговорил экс-директора «Автоколонны №1310» Николая Воронина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
В беседе с журналистами Воронин сказал, что с решением суда не согласен и намерен его обжаловать.
«Я не считаю себя виновным», — заключил он. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, обвиняемый
Мужчина заключал фиктивные договоры подряда, а сами работы не выполнялись.
Экс-руководитель обвинялся по части 3 статьи 160 части УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).
Отметим, «Автоколонна № 1310»