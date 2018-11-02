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13:06, 2 ноября 2018 626
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Экс-директору рязанской «Автоколонны №1310» вынесли приговор

Экс-директору рязанской «Автоколонны №1310» вынесли приговор

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В пятницу, 2 ноября, октябрьский районный суд приговорил экс-директора «Автоколонны №1310» Николая Воронина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В беседе с журналистами Воронин сказал, что с решением суда не согласен и намерен его обжаловать.

«Я не считаю себя виновным», — заключил он. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, обвиняемый похитил 30 тысяч рублей. По версии следствия, в 2015 году Воронин трижды оплачивал штрафы руководителей предприятия из бюджетных средств, которые поступали с продажи проездных.

Мужчина заключал фиктивные договоры подряда, а сами работы не выполнялись.

Экс-руководитель обвинялся по части 3 статьи 160 части УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).

Отметим, «Автоколонна № 1310» подала иск о своем банкротстве. Долг предприятия составил 77 миллионов 466 тысяч 516 рублей и 84 копейки.


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