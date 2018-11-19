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15:56, 19 ноября 2018 937
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В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

Фото: Pixabay.com

С января 2019 года в России вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Он составит 26,1 тысячи рублей (сейчас — 24,5 тысячи), передает РИА «Новости».

Также вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам (до 301 тысячи рублей).

Сейчас за счет Фонда социального страхования выплачивают четыре вида пособий: пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Первые два зависят от доходов застрахованного лица, размер последних определяет законодательство (16 759 рублей и 628,47 рубля соответственно).


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