В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком

С января 2019 года в России вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Он составит 26,1 тысячи рублей (сейчас — 24,5 тысячи), передает РИА «
Также вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам (до 301 тысячи рублей).
Сейчас за счет Фонда социального страхования выплачивают четыре вида пособий: пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Первые два зависят от доходов застрахованного лица, размер последних определяет законодательство (16 759 рублей и 628,47 рубля соответственно).