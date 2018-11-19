В Рязани задержали наркоторговцев из федеральной группировки. Видео

В Рязани задержали 15 человек, распространявших в городе «синтетику». Об этом сообщила
Злоумышленники распространяли запрещенные средства через тайники-«закладки».
В разные дни полиция задержала в Рязани 14 мужчин от 23 до 36 лет и 30-летнюю женщину. Среди них оказались жители Рязани, Москвы, Скопина, Рязанской и Московской областей и 33-летий житель Украины, временно проживающий в Рязани.
Почти все из них не были знакомы лично и общались в интернете, при этом они конспирировались.
Из жилищ, транспортных средств и с мест уже сделанных закладок всего изъяли один килограмм 900 граммов «синтетики».
В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 4 статьи 228 УК РФ.
Семь подозреваемых заключили под стражу, остальных отпустили под подпиской о невыезде.
Выяснилось, что задержанные были региональными звеньями федерального магазина по бесконтактному распространению наркотиков.
Злоумышленники распределили роли в незаконном бизнесе и тайно общались в интернете.
Полиция задержала межрегионального курьера, одного держателя оптового склада, двух оптовых и 11 розничных закладчиков.
Следователи возбудили уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (Создание преступного сообщества в целях совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений и участие в нем).
За создание преступного сообщества злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы, за участие в нем — до 10 лет.