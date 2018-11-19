Пенсионеру из Кораблина за два дня собрали 90 тысяч рублей на оплату газа

В Кораблине пенсионеру Сергею Николаевскому, задолжавшему крупную сумму за газ, за два дня собрали 94 тысячи рублей. Об этом на
Мужчина поблагодарил всех, кто откликнулся и помог ему в трудную минуту.
Долги за газ копились с августа 2016 года. 2 ноября этого года в доме мужчины и его супруги
После травмы ноги и трех операций он почти на год попал в больницу, а его сын разбился в аварии. Кредит за машину и оплата «коммуналки» в квартире погибшего мужчины перешла на его родителей.
Смерть сына сильно «подкосила» мужчину и его супругу. Им нужны были крупные средства на лечение, «коммуналку» и оплату кредитов.
10 ноября он оплатил более 65 тысяч рублей долга за газ. Пенсионеру нужно было выплатить еще более 27 тысяч. Делать это он будет один: в ночь на среду, 14 ноября, скончалась супруга мужчины. Всего неравнодушные рязанцы на данный момент собрали 94 тысячи. Сумма превышает ту, которую пенсионер задолжал за газ.