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12:35, 19 ноября 2018 1 097
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Пенсионеру из Кораблина за два дня собрали 90 тысяч рублей на оплату газа

Пенсионеру из Кораблина за два дня собрали 90 тысяч рублей на оплату газа

В Кораблине пенсионеру Сергею Николаевскому, задолжавшему крупную сумму за газ, за два дня собрали 94 тысячи рублей. Об этом на странице в Facebook сообщил рязанский активист Иван Крестьянинов.

Мужчина поблагодарил всех, кто откликнулся и помог ему в трудную минуту.

Долги за газ копились с августа 2016 года. 2 ноября этого года в доме мужчины и его супруги отключили газ и они остались без тепла.

После травмы ноги и трех операций он почти на год попал в больницу, а его сын разбился в аварии. Кредит за машину и оплата «коммуналки» в квартире погибшего мужчины перешла на его родителей.

Смерть сына сильно «подкосила» мужчину и его супругу. Им нужны были крупные средства на лечение, «коммуналку» и оплату кредитов.

10 ноября он оплатил более 65 тысяч рублей долга за газ. Пенсионеру нужно было выплатить еще более 27 тысяч. Делать это он будет один: в ночь на среду, 14 ноября, скончалась супруга мужчины. Всего неравнодушные рязанцы на данный момент собрали 94 тысячи. Сумма превышает ту, которую пенсионер задолжал за газ.


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