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13:25, 16 ноября 2018 1 463
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Парковку на улице Краснорядской закрыли на девять месяцев

Парковку на улице Краснорядской закрыли на девять месяцев

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

Парковку на улице Краснорядской возле Торговых рядов закрыли на девять месяцев из-за ремонта.

Напомним, ранее владелец «Торговых рядов» сообщил RZN.info, что помимо парковки закроют движение на одной из полос для автомобилей, двигающихся в сторону площади Ленина.


Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

© RZN.info

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