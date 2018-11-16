Парковку на улице Краснорядской закрыли на девять месяцев

Парковку на улице Краснорядской возле Торговых рядов закрыли на девять месяцев из-за ремонта.
Напомним, ранее владелец «Торговых рядов» сообщил RZN.info, что помимо парковки
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Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина
Парковку на улице Краснорядской возле Торговых рядов закрыли на девять месяцев из-за ремонта.
Напомним, ранее владелец «Торговых рядов» сообщил RZN.info, что помимо парковки
© RZN.info
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