Любимов наградил лучшие предприятия и организации региона. Фото

В пятницу, 16 ноября, подвели итоги конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области 2017 года». Губернатор Николай Любимов вручил лауреатам дипломы I, II и III степени.
Политик поздравил 88 коллективов, которые добились высоких результатов в промышленности, производстве, строительстве, образовании, здравоохранении, торговле, художественных промыслах и прочих услугах.
Любимов пожелал победителям успешного развития, реализации намеченных планов и новых достижений на благо региона.
«Мы стараемся поддерживать наши промышленность, сферу услуг, производство не формально, а индивидуально, чтобы наша экономика крепла и росла, было больше рабочих мест и рязанцам не приходилось уезжать на заработки в другие города», — заявил глава региона.
По его словам, конкурс проводится, чтобы подчеркнуть успехи предприятий, поблагодарить их сотрудников за труд и стимулировать на развитие.