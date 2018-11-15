Рязанское МП «Детское питание» незаконно разыгрывало аукционы. Об этом в четверг, 15 ноября сообщил губернатор Николай Любимов.
По его словам, предприятие выставляло лоты на аукцион так, что оповещались только «нужные поставщики».
«Вместо кириллицы в аукционах использовалась латиница, поэтому другие производители не могли увидеть разыгрываемый тендер», — заявил политик.
Он отметил, что рязанские поставщики могли бы поставлять продукцию более высокого качества и по низким ценам.
И.о. прокурора области Алексей Дикарев отметил, что арестованный экс-директор предприятия Александр Дворецкий сам определял цены на тендеры, без экономического обоснования.
Также чиновник не согласовывал ни один договор на сумму выше 1,5 миллионов. В частности, поставку молока на 7,5 миллионов рублей.
Дикарев отметил, что работа МП «Детское питание» не регламентировалась документами и не контролировалась со стороны администрации, поэтому Дворецкий «единолично определял поставщиков и устанавливал цены на договоры»