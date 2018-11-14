В Казанском монастыре Рязани появилась редкая икона Богородицы

В Казанском женском монастыре Рязани появился редкий образ Богородицы «Не рыдай Мене, Мати». Икону купили и отреставрировали для обители.
«Сама по себе иконографическая композиция „Не рыдай Мене, Мати“, посвященная оплакиванию Христа Богородицей, является достаточно редкой, — отметили в
Перед иконой «Не Рыдай Мене, Мати» молятся о спасении близких, за детей.
Святыне может поклониться любой желающий. Она находится на аналое в приделе преподобного Сергия Радонежского в Казанском соборе монастыря.
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