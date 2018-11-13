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15:14, 13 ноября 2018 768
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В Рязани погасили марку к 100-летию десантного училища

В Рязани погасили марку к 100-летию десантного училища

В Рязани погасили марку, выпущенную в честь 100-летнего юбилея десантного училища. Церемония прошла в музее ВДВ во вторник, 13 ноября.

В ней участвовали губернатор Николай Любимов, заместитель командующего ВДВ, генерал-лейтенант Андрей Холзаков, начальник рязанского гвардейского десантного училища Алексей Рагозин, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Инюцин и директор рязанского филиала «Почта Россия» Петр Качан.

«Сегодня мы являемся свидетелями и участниками знаменательного момента — специального гашения почтовых знаков, выпуск которых приурочен к 100-летнем юбилею училища ВДВ. Это очень большое событие для всех десантников и рязанцев, — сказал Николай Любимов. — Нет сомнения, что училище ВДВ заслужило славу на века и сегодняшнее историческое событие тому подтверждение».

К юбилею десантного училища выпустили почтовую марку, специальный штемпель с фиксированной датой и памятные открытки. После торжественной церемонии гашения посетители смогли поставить на них памятный оттиск штемпеля и оставить на память. Марки, погашенные в день их выпуска, приобрели дополнительную филателистическую ценность.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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