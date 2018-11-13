Рязанские пожарные показали, как тушили загоревшийся завод

Пресс-служба регионального ГУ МЧС показала, как пожарные показали, как тушили загоревшийся завод «Центролит».
Напомним, в понедельник, 12 ноября, в 12:13 произошло
Площадь возгорания
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Пресс-служба регионального ГУ МЧС показала, как пожарные показали, как тушили загоревшийся завод «Центролит».
Напомним, в понедельник, 12 ноября, в 12:13 произошло
Площадь возгорания
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