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9:01, 13 ноября 2018 1 647
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Рязанские пожарные показали, как тушили загоревшийся завод

Рязанские пожарные показали, как тушили загоревшийся завод

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Пресс-служба регионального ГУ МЧС показала, как пожарные показали, как тушили загоревшийся завод «Центролит».

Напомним, в понедельник, 12 ноября, в 12:13 произошло возгорание в цехе по розливу жидкости. Открытый огонь ликвидировали в 17:19, полностью с пожаром справились в 17:54.

Площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. Из-за пожара частично обрушилась кровля здания.


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