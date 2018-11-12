Пожар на рязанском заводе тушат более 50 человек

Из-за пожара на Южном промузле пострадал цех по розливу жидкости завода точного литья. Об этом RZN.Info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что площадь пожара составила 1600 квадратных метров. С огнем борются 17 пожарных автомобилей и 57 человек личного состава.
На месте работает БПЛА ГУ МЧС России по Рязанской области, а также лаборатория по замеру ПДК.
По данным ведомства, шесть человек эвакуировались самостоятельно.
Напомним, в понедельник, 12 ноября, произошел
По состоянию на 15:00 понедельника, 12 ноября, возгорание