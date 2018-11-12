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14:58, 12 ноября 2018 5 211
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Пожар на рязанском заводе тушат более 50 человек

Пожар на рязанском заводе тушат более 50 человек

Из-за пожара на Южном промузле пострадал цех по розливу жидкости завода точного литья. Об этом RZN.Info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что площадь пожара составила 1600 квадратных метров. С огнем борются 17 пожарных автомобилей и 57 человек личного состава.

На месте работает БПЛА ГУ МЧС России по Рязанской области, а также лаборатория по замеру ПДК.

По данным ведомства, шесть человек эвакуировались самостоятельно.

Напомним, в понедельник, 12 ноября, произошел пожар на территории бывшего завода «Центролит».

По состоянию на 15:00 понедельника, 12 ноября, возгорание локализовали.


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