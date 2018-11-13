В 2019 году для водителей упросят оплату мелких штрафов. Об этом со ссылку на новую редакцию закона «Об исполнительном производстве» пишет «
Изменения коснутся штрафов до трех тысяч рублей, вынесенных с помощью камер. Депутаты предлагают изменить правило, согласно которому по истечении 70 дней с момента постановления возбуждают исполнительное производство о взыскании денег. Вместо этого приставы в течение трех дней отправят должнику письмо или SMS.
Через двое суток после такого уведомления в банк направят документ, который станет основанием для списания долга и исполнительского сбора (минимум тысяча рублей).
Если долг с нарушителя не удастся взыскать за 20 дней с момента отправки «уведомления», может быть возбуждено исполнительное производство.