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10:18, 13 ноября 2018 522
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Для водителей упросят оплату мелких штрафов — СМИ

Для водителей упросят оплату мелких штрафов — СМИ

Фото: Pixabay.com

В 2019 году для водителей упросят оплату мелких штрафов. Об этом со ссылку на новую редакцию закона «Об исполнительном производстве» пишет «Коммерсант».

Изменения коснутся штрафов до трех тысяч рублей, вынесенных с помощью камер. Депутаты предлагают изменить правило, согласно которому по истечении 70 дней с момента постановления возбуждают исполнительное производство о взыскании денег. Вместо этого приставы в течение трех дней отправят должнику письмо или SMS.

Через двое суток после такого уведомления в банк направят документ, который станет основанием для списания долга и исполнительского сбора (минимум тысяча рублей).

Если долг с нарушителя не удастся взыскать за 20 дней с момента отправки «уведомления», может быть возбуждено исполнительное производство.


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