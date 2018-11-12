В России подорожают газированные напитки

Цены на газированные напитки в России увеличатся на 20 процентов из-за роста акцизов. Об этом пишут «
Федеральный проект, в рамках которого предложили повысить цены, нацелен на сокращение потребления сахара. Авторы инициативы считают, что повышение цен на газировку поспособствуют отказу россиян от вредных напитков, а также привлекут людей перейти на правильное питание.
Сейчас ожирением в стране страдает около 2 миллионов человек. Это не первая попытка ввести акцизы для газировки. Первый документ с таким предложением поступил в Госдуму в декабре 2015 года. Пока акцизы установили только для алкогольных напитков и этилового спирта.
По данным Минздрава, в 2017 году россиян, страдающих ожирением, стало больше на 6 процентов. Число пациентов, которым официально поставили диагноз ожирения, достигло 2 миллионов.