Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:29, 12 ноября 2018 995
 0    0

В России подорожают газированные напитки

В России подорожают газированные напитки

Фото: Pixabay.com

Цены на газированные напитки в России увеличатся на 20 процентов из-за роста акцизов. Об этом пишут «Известия».

Федеральный проект, в рамках которого предложили повысить цены, нацелен на сокращение потребления сахара. Авторы инициативы считают, что повышение цен на газировку поспособствуют отказу россиян от вредных напитков, а также привлекут людей перейти на правильное питание.

Сейчас ожирением в стране страдает около 2 миллионов человек. Это не первая попытка ввести акцизы для газировки. Первый документ с таким предложением поступил в Госдуму в декабре 2015 года. Пока акцизы установили только для алкогольных напитков и этилового спирта.

По данным Минздрава, в 2017 году россиян, страдающих ожирением, стало больше на 6 процентов. Число пациентов, которым официально поставили диагноз ожирения, достигло 2 миллионов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
8:29, 12 ноября 2018
В России подорожают газированные напитки
20:50, 10 ноября 2018
В Госдуму внесли законопроект об ограничении продажи алкоголя
17:08, 8 ноября 2018
За неделю в Рязанской области подешевели морковь и рис. Мониторинг цен
10:59, 7 ноября 2018
Ипотека в Рязани продолжает дорожать — эксперты
11:56, 1 ноября 2018
Рязанский хлебозавод получил серебряную медаль на выставке в Москве
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 35 604
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
19:50, 7 ноября 2018 27 644
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 24 769
В Рязанской области загорелся газопровод 1
10:30, 11 ноября 2018 23 235
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 3
18:11, 3 ноября 2018 22 737
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум