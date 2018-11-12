Пожар на рязанском заводе полностью ликвидировали

В 17:54 пожар на рязанском заводе «Центролит» полностью ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 12:13, открытый огонь пожарные ликвидировали в 17:19.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В 17:54 пожар на рязанском заводе «Центролит» полностью ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 12:13, открытый огонь пожарные ликвидировали в 17:19.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа путепроводе на Спортивной перевернулась «Приора». Видео
|
cледующая новость →Вечерний застой. В Рязани образовалось несколько крупных пробок
О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.