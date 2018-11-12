Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:53, 12 ноября 2018 1 933
 0    0

Пожар на рязанском заводе полностью ликвидировали

Пожар на рязанском заводе полностью ликвидировали

В 17:54 пожар на рязанском заводе «Центролит» полностью ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12:13, открытый огонь пожарные ликвидировали в 17:19.

Пожар в цехе по розливу жидкости завода точного литья на заводе произошел в понедельник, 12 ноября. Его площадь составила 1600 квадратных метров. Частично обрушилась кровля здания.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
19:21, 12 ноября 2018
На путепроводе на Спортивной перевернулась «Приора». Видео
18:53, 12 ноября 2018
Пожар на рязанском заводе полностью ликвидировали
17:25, 12 ноября 2018
Из-за пожара на рязанском заводе обрушилась кровля здания
15:17, 12 ноября 2018
Пожар на территории «Центролита» локализовали
14:58, 12 ноября 2018
Пожар на рязанском заводе тушат более 50 человек 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 39 465
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
19:50, 7 ноября 2018 27 926
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
10:30, 11 ноября 2018 27 691
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 3
18:39, 3 ноября 2018 24 853
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 770
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
Все новости
Форум