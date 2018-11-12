По состоянию на 15:00 пожар на рязанском заводе локализовали. Об этом передает
«Для локализации огня проводилась пенная атака», — говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал.
Напомним, в понедельник, 12 ноября,
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По состоянию на 15:00 пожар на рязанском заводе локализовали. Об этом передает
«Для локализации огня проводилась пенная атака», — говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал.
Напомним, в понедельник, 12 ноября,
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