В училище ВДВ открыли бюст Маргелова

В субботу, 10 ноября, в училище ВДВ открыли бронзовые бюсты основателя войск Героя СССР генерала армии Василия Маргелова и Героя России генерал-лейтенанта Валерия Асанова. Первый выполнили и установили недалеко от КПП, а другой разместили рядом со стелой выпускникам училища, достойно исполнившим свой воинский долг.
В прошлом году выпускник РГВВДКУ Валерий Асанов погиб во время операции России в Сирии. За героизм и мужество ему посмертно присвоили звание Герой России. На открытии бюста была вдова Асанова Ольга.
В РГВВДКУ приехали заместитель министра обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, выпускники училища разных лет из Таджикистана, Казахстана, Китая, Армении, герои СССР и России. Гости возложили цветы к монумента и поучаствовали в закладке капсулы с посланием выпускникам училища 2068 года. Ее вскроют на 150-летие учебного заведения.
В церемонии участвовал сын Маргелова Виталий. Генерал-полковник, советский и российский разведчик среди прочих поздравил училище с юбилеем и поблагодарил за сохранение десантных традиций.
Напомним, 100-летие училища ВДВ начали отмечать с