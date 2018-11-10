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15:59, 10 ноября 2018 167
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В училище ВДВ открыли бюст Маргелова

В училище ВДВ открыли бюст Маргелова

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 10 ноября, в училище ВДВ открыли бронзовые бюсты основателя войск Героя СССР генерала армии Василия Маргелова и Героя России генерал-лейтенанта Валерия Асанова. Первый выполнили и установили недалеко от КПП, а другой разместили рядом со стелой выпускникам училища, достойно исполнившим свой воинский долг.

В прошлом году выпускник РГВВДКУ Валерий Асанов погиб во время операции России в Сирии. За героизм и мужество ему посмертно присвоили звание Герой России. На открытии бюста была вдова Асанова Ольга.

В РГВВДКУ приехали заместитель министра обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, выпускники училища разных лет из Таджикистана, Казахстана, Китая, Армении, герои СССР и России. Гости возложили цветы к монумента и поучаствовали в закладке капсулы с посланием выпускникам училища 2068 года. Ее вскроют на 150-летие учебного заведения.

В церемонии участвовал сын Маргелова Виталий. Генерал-полковник, советский и российский разведчик среди прочих поздравил училище с юбилеем и поблагодарил за сохранение десантных традиций.

Напомним, 100-летие училища ВДВ начали отмечать с освящения часовни.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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