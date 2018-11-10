«Хоть ты сдохни». В Краснодарском крае уволили врача, не выписавшего пациентке инсулин

В Краснодарском крае уволили врача, не выписавшего пациентке инсулин. Девушке отказали в лекарстве из-за того, что она не записалась на прием вовремя, передает РИА «
Врач Центральной больнице Северского района нахамила девушке и бросила на пол ее амбулаторную карту со словами: «Хоть ты сдохни, не выпишу».
Пацентка объяснила, что была в другом городе и смогла попасть на прием раньше.
В больнице уточнили, что инцидент произошел 7 ноября, на следующий день врача уволили. Пациентка получила инсулин, перед ней извинились.