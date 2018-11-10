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17:44, 10 ноября 2018 3 290
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«Хоть ты сдохни». В Краснодарском крае уволили врача, не выписавшего пациентке инсулин

«Хоть ты сдохни». В Краснодарском крае уволили врача, не выписавшего пациентке инсулин

Фото: Pixabay.com

В Краснодарском крае уволили врача, не выписавшего пациентке инсулин. Девушке отказали в лекарстве из-за того, что она не записалась на прием вовремя, передает РИА «Новости».

Врач Центральной больнице Северского района нахамила девушке и бросила на пол ее амбулаторную карту со словами: «Хоть ты сдохни, не выпишу».

Пацентка объяснила, что была в другом городе и смогла попасть на прием раньше.

В больнице уточнили, что инцидент произошел 7 ноября, на следующий день врача уволили. Пациентка получила инсулин, перед ней извинились.


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