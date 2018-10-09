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12:38, 9 октября 2018 949
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Жители двухэтажки в Горроще пожаловалась на просевшую после капремонта крышу 1

Жители двухэтажки в Горроще пожаловалась на просевшую после капремонта крышу

Жители дома №24 по улице Гоголя пожаловалась на просевшую после капремонта крышу. Сюжет об их проблеме сняла ГТРК «Ока».

По словам рязанцев, рабочие не установили отливы с крыши, отчего вода стекает по фасаду. Кроме того, они сломали фоновые трубы и не сделали вытяжки от газовых колонок.

«Углекислый газ, который должен был выходить из газовых колонок на улицу, скапливается на чердаке, из-за чего жители вторых этажей могут просто задохнуться от него», — отметил местный житель Сергей Степашкин.

Хозяйка другой квартиры Ольга Кокорина утверждает, что после капремонта, восстановление квартиры, по оценке независимой экспертизы, обойдется в 120 тысяч рублей. По словам женщины, трехметровые потолки просели настолько, что ее муж с легкостью касается люстры, до которой раньше не мог не дотянуться. Супруги подали в суд на подрядную организацию РСУ-1.

«Я боюсь сюда внука лишний раз приводить. Боюсь, что здесь все свалится», — отметила рязанка.

Коммунальщики жалуются, что с последствиями капремонта приходится разбираться им.

«По форме акты выполненных работ все подписывают в управлении топлива, энергетики и ЖКХ и фондами, а нас даже не уведомляют. Прием и передачу этих конструкций никто не проверяет: ни собственник, ни ответственный по дому», — заявил мастер по сантехническим работам УК ООО «Теплостройинвест» Сергей Кирюшин.

Также «неудавшийся» ремонт оставил несколько домов на улице Гоголя без тепла. При проведении работ повредили систему подачи воды в радиаторы.


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