В реставрации рязанского Гостиного двора нашли серьезные нарушения

В реставрации рязанского Гостиного двора на улице Ленина нашли нарушения. Об этом сообщил
В начале октября в отношении подрядчика ООО «Рязаньреставрация» провели внеплановую выездную проверку. Объект передан в аренду ИП Новикова И.Ю. при условии его полной реставрации.
На момент передачи объекта в аренду крыша и штукатурка были в неудовлетворительном состоянии.
Во время проверки выяснилось, что организация не работает на объекте.
При этом ни подрядчик, ни надзорная организация ЗАО «Рязанское научно-реставрационное управление» не сообщили инспекции о прекращении работ.
На объекте провели незаконные работы:
- полностью разобрали кровлю, стропильную конструкцию, чердачное перекрытие;
- устроили новые монолитные перекрытия;
- часть стен (внешние и внутренние) разобрали и устроили новые;
- все дверные и оконные заполнения демонтировали, прорубили новый дверной проем на боковом фасаде.
Помимо этого, на дворовом фасаде прорубили два оконных проема и одно окно заложили на первом этаже. Также растесаны два оконных проема на втором этаже.
«В результате памятнику причинен значительный вред — нарушен предмет охраны, во многом утрачена его подлинность», — отметили в сообщении.
Инспекция направила обращение в министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области о необходимости немедленного расторжения договора аренды с пользователем.
Помимо этого, результаты проверки отправят в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статьям 243, 243.1 УК РФ.
Ранее региональный ВООПИик
Напомним, «Гостиный двор