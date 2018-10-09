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10:43, 9 октября 2018 925
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В реставрации рязанского Гостиного двора нашли серьезные нарушения

В реставрации рязанского Гостиного двора нашли серьезные нарушения

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В реставрации рязанского Гостиного двора на улице Ленина нашли нарушения. Об этом сообщил сайт госинспекции по охране объектов культурного наследия региона.

В начале октября в отношении подрядчика ООО «Рязаньреставрация» провели внеплановую выездную проверку. Объект передан в аренду ИП Новикова И.Ю. при условии его полной реставрации.

На момент передачи объекта в аренду крыша и штукатурка были в неудовлетворительном состоянии.

Во время проверки выяснилось, что организация не работает на объекте.

При этом ни подрядчик, ни надзорная организация ЗАО «Рязанское научно-реставрационное управление» не сообщили инспекции о прекращении работ.

На объекте провели незаконные работы:

  • полностью разобрали кровлю, стропильную конструкцию, чердачное перекрытие;
  • устроили новые монолитные перекрытия;
  • часть стен (внешние и внутренние) разобрали и устроили новые;
  • все дверные и оконные заполнения демонтировали, прорубили новый дверной проем на боковом фасаде.

Помимо этого, на дворовом фасаде прорубили два оконных проема и одно окно заложили на первом этаже. Также растесаны два оконных проема на втором этаже.

«В результате памятнику причинен значительный вред — нарушен предмет охраны, во многом утрачена его подлинность», — отметили в сообщении.

Инспекция направила обращение в министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области о необходимости немедленного расторжения договора аренды с пользователем.

Помимо этого, результаты проверки отправят в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статьям 243, 243.1 УК РФ.

Ранее региональный ВООПИик сообщил, что со здания «варварским способом» сняли штукатурку.

Напомним, «Гостиный двор XVIII—XIX вв.» является объектом культурного наследия федерального значения.


Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

© RZN.info

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В реставрации рязанского Гостиного двора нашли серьезные нарушения
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