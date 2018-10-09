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9:46, 9 октября 2018 1 889
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С 2021 года россиян начнут переводить на электронные паспорта

С 2021 года россиян начнут переводить на электронные паспорта

С 2021 года Россия планирует отказаться от бумажных паспортов и перейти на электронные. Концепцию снова обсудили в середине сентября, пишут «Ведомости».

Новый паспорт даст каждому россиянину доступ ко всем госреестрам и госуслугам. Запись в оказании услуг также зафиксируют в электронном виде.

В новых паспортах объединят несколько документов, в том числе СНИЛС и «права». Помимо этого, создадут единый реестр данных всех жителей страны.

Как предположили в пресс-службе правительства, носителем может стать пластиковая карта с чипом размером с банковскую.

Ранее глава ФМС заявил, что бумажные паспорта полностью заменят на электронные к 2030 году.


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С 2021 года россиян начнут переводить на электронные паспорта
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