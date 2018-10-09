С 2021 года россиян начнут переводить на электронные паспорта

С 2021 года Россия планирует отказаться от бумажных паспортов и перейти на электронные. Концепцию снова обсудили в середине сентября, пишут «
Новый паспорт даст каждому россиянину доступ ко всем госреестрам и госуслугам. Запись в оказании услуг также зафиксируют в электронном виде.
В новых паспортах объединят несколько документов, в том числе СНИЛС и «права». Помимо этого, создадут единый реестр данных всех жителей страны.
Как предположили в пресс-службе правительства, носителем может стать пластиковая карта с чипом размером с банковскую.
Ранее глава ФМС