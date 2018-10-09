Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:48, 9 октября 2018 426
 0    0

Должникам по алиментам отменят отсрочку от армии

Должникам по алиментам отменят отсрочку от армии

Правительство согласилось отменить отсрочку от призыва на военную службу для должников по алиментам. Инициативу разработал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, передает «Интерфакс».

Законопроект предлагает отменить отсрочку от армии должникам с двумя и более детьми, ребенком и женой, срок беременности которой составляет не менее 26 недель.

Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы при этом предлагают обязать предоставлять по запросам военных комиссариатов сведения о возбуждении или прекращении исполнительного производства о взыскании долгов по алиментам.

В правительстве поддержали инициативу.

Также в кабмине предложили распространить положения законопроекта в случае непогашения задолженности по алиментам на ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:46, 9 октября 2018
Касимовский грибник сутки блуждал по лесу
12:38, 9 октября 2018
Жители двухэтажки в Горроще пожаловалась на просевшую после капремонта крышу
12:31, 9 октября 2018
Соцсеть Google+ закроют для пользователей из-за уязвимости аккаунтов
12:14, 9 октября 2018
Рязанский цирк подарил первые 250 билетов детям-инвалидам
11:50, 9 октября 2018
С начала года рязанцев оштрафовали на 242 тысячи за незаконные свалки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти

Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти 3

В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 40 161
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 33 692
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
10:09, 5 октября 2018 26 965
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
8:29, 27 сентября 2018 22 938
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 20 247
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум