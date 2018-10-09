Должникам по алиментам отменят отсрочку от армии

Правительство согласилось отменить отсрочку от призыва на военную службу для должников по алиментам. Инициативу разработал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, передает «
Законопроект предлагает отменить отсрочку от армии должникам с двумя и более детьми, ребенком и женой, срок беременности которой составляет не менее 26 недель.
Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы при этом предлагают обязать предоставлять по запросам военных комиссариатов сведения о возбуждении или прекращении исполнительного производства о взыскании долгов по алиментам.
В правительстве поддержали инициативу.
Также в кабмине предложили распространить положения законопроекта в случае непогашения задолженности по алиментам на ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.