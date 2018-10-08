В Мервине и Семчине появятся школы на 1100 мест. На сайте госзакупок разместили тендеры на разработку проектной документации на строительство объектов.
В Семчине школу намерены разместить на окраине микрорайона за домом № 23 на улице Княжье поле.
В Мервине строительство запланировали на месте существующих начальной и средней школ № 28 на улице Бахмачеевской.
Оба здания построят по проекту
Отмечается, что стоимость каждого объекта не должна превышать миллиард рублей.
Сроки строительства школ в документе не указаны.