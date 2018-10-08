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17:11, 8 октября 2018 1 351
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В Мервине и Семчине появятся школы на 1100 мест

В Мервине и Семчине появятся школы на 1100 мест

В Мервине и Семчине появятся школы на 1100 мест. На сайте госзакупок разместили тендеры на разработку проектной документации на строительство объектов.

В Семчине школу намерены разместить на окраине микрорайона за домом № 23 на улице Княжье поле.

В Мервине строительство запланировали на месте существующих начальной и средней школ № 28 на улице Бахмачеевской.

Оба здания построят по проекту школы № 75 в Дашково-Песочне.

Отмечается, что стоимость каждого объекта не должна превышать миллиард рублей.

Сроки строительства школ в документе не указаны.


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