АО «Рязаньавтодор» отчитался о ремонте дорог в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
Идет ремонт на автодорогах райцентров:
- от дороги «Сапожок — Сараи — Борец — Шацк» с подъездом к станции Верда — центральная усадьба колхоза имени Димитрова в Шацком районе протяженностью 1,88 км;
- пять участков автодорог в городе Сасово, общей протяженностью 3,74 км.
В районах Рязанской области завершены работы по ремонтам асфальтобетонного покрытия на участках автодорог:
- «Сапожок — Сараи — Борец — Шацк» с подъездом к станции Верда в Сараевском районе, протяженностью 0,366 км;
- улица Центральная поселка Побединка в Скопинском районе, протяженностью 1 км;
- «Шацк — Касимов» протяженностью 2,8 км от села Саблино до Сасова, к селу Любовниково 0,6 км в Сасовском районе;
- «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 5,5 км в Шиловском районе, село Боровое, село Ирицы;
- «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 10,695 км в Рязанском районе;
- «Заполье — Николаевка» в Шиловском районе, 2-й пусковой комплекс протяженностью 0,42 км села Заполье;
- дорога протяженностью 3,6 км в Новомичуринске Пронского района;
- «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» в Касимовском районе, протяженностью 4,2 км;
- «Рязань — Пронск — Скопин» на трех участках протяженностью 6,127 км в Пронском рай
На дороге «Рязань — Пронск — Скопин» ведется строительство тротуаров протяженностью 5,2 км в Пронском районе.
Ведется строительство автодороги «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Ардабьево — Дмитриево» (в село Дмитриево) протяженностью 0,55 км в Касимовском районе. В Анлександро-Невском районе строится дорога протяженностью 1,6 км по улице Луговой, подъезда к улицам Луговой и колхозной в селе Ленино.
Завершается строительство дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» — Кольдюки — Любовниково" у села Кольдюки протяженностью 1,18 км.
Готовы к вводу в эксплуатацию дороги:
- «Южный — Мураевня — Дом Музей Семенова — «Тян-Шанского» к объекту хранения сельхоз продукции в Милославском районе протяженностью 1,14 км;
- «Рыбное (от автодороги М-5 «Урал») — Пальные — Пионерский — Больщое Жоково — граница района» — подъезд к деревне Сапково Рыбновского района, протяженностью 3,525 км.
Закончилось строительство дороги «Мосолово — Заполье» протяженностью 1,05 км и «Мосолово — Красногвардейский», первый пусковой комплекс в Шиловском районе, протяженностью — 1,05
Отмечается, что ежедневно проводится мойка и очистка барьерных ограждений., а также очистка, мойка и замена дорожных знаков, ремонт и замена барьерного и тросового ограждений. Проводится установка сигнальных столбиков; уборка мусора с проезжей части, полосы отвода и автопавильонов; окоска обочин и откосов; планировка автогрейдером грунтовых обочин; ликвидация выбоин и просадок асфальтобетонного покрытия.
На дорогах регионального значения проводится ямочный ремонт.
Диспетчерская служба «Рязаньавтодора» работает в круглосуточном режиме по телефону: 44-32-75.