Региональные операторы связи направили в правительство письмо о негативных последствиях отмены роуминга. Об этом пишет «
Компании предупредили об убытках, которые повлечет законопроект. Региональные операторы отметили, что они не смогут компенсировать потери, так как вынуждены платить партнерам полную стоимость роуминга в регионах, где нет сети.
Как отметили в ФАС, отмена платы за входящие «не окажет негативного влияния на деятельность операторов связи и не может быть основанием для роста тарифов».
На данный момент в России действуют национальный роуминг, внутрисетевой и отдельный по Крыму.
Внутрисетевой роуминг работает внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.
В июле в первом чтении приняли законопроект, отменяющий национальный и внутрисетевой роуминги.
Позже операторы