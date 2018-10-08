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11:33, 8 октября 2018 634
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Операторы выступили против отмены роуминга в России — СМИ 1

Операторы выступили против отмены роуминга в России — СМИ

Региональные операторы связи направили в правительство письмо о негативных последствиях отмены роуминга. Об этом пишет «Коммерсант».

Компании предупредили об убытках, которые повлечет законопроект. Региональные операторы отметили, что они не смогут компенсировать потери, так как вынуждены платить партнерам полную стоимость роуминга в регионах, где нет сети.

Как отметили в ФАС, отмена платы за входящие «не окажет негативного влияния на деятельность операторов связи и не может быть основанием для роста тарифов».

На данный момент в России действуют национальный роуминг, внутрисетевой и отдельный по Крыму.

Внутрисетевой роуминг работает внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

В июле в первом чтении приняли законопроект, отменяющий национальный и внутрисетевой роуминги.

Позже операторы назвали даты отмены роуминга в России.


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