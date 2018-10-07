Вечером в субботу, 6 октября, в омской колонии заключенные устроили массовую драку. Личный состав исправительного колонии строгого режима подняли по тревоге, передает «
Драка завязалась между «отрицательной настроенными» и «положительно настроенными» осужденными.
Отмечается, что обстановку удалось урегулировать без применения физической силы, специальный средст и спецподразделений.
Руководство учреждения вместе с сотрудниками прокуратуры провели с осужденными переговоры с «разъяснением меры ответственности за совершение противоправных действий».
По факту драки проводится проверка. Из-за «чрезвычайной ситуации» территорию колонии оцепили, частично ограничили движение транспорта.