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16:30, 7 октября 2018 756
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В омской колонии заключенные устроили массовую драку

В омской колонии заключенные устроили массовую драку

Вечером в субботу, 6 октября, в омской колонии заключенные устроили массовую драку. Личный состав исправительного колонии строгого режима подняли по тревоге, передает «РИА Новости» .

Драка завязалась между «отрицательной настроенными» и «положительно настроенными» осужденными.

Отмечается, что обстановку удалось урегулировать без применения физической силы, специальный средст и спецподразделений.

Руководство учреждения вместе с сотрудниками прокуратуры провели с осужденными переговоры с «разъяснением меры ответственности за совершение противоправных действий».

По факту драки проводится проверка. Из-за «чрезвычайной ситуации» территорию колонии оцепили, частично ограничили движение транспорта.


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