Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:48, 7 октября 2018 949
 0    0

В Академии ФСИН прошел фестиваль плодово-кулинарного искусства «Дары осени»

В Академии ФСИН прошел фестиваль плодово-кулинарного искусства «Дары осени»

В Академии ФСИН в 12-й раз прошел фестиваль плодово-кулинарного искусства «Дары осени», сообщила пресс-служба.

Все факультеты, отделы академии и воспитанники подшефных детских образовательных учреждений продемонстрировали свои работы, изготовленные и овощей и фруктов.

«На хлебосольных столах соседствовали звери из кабачков и патиссонов, колоритные персонажи из тыкв, барашки из капусты, диковинные цветы и целые скульптурные композиции», — отметили в сообщении.

Участники презентовали свои работы в национальных костюмах, с песнями, танцами и стихами.

Жюри оценивало эстетичность подачи, креативный подход в номинациях «необыкновенный корнеплод», «осенний сюрприз», «огородно-дачные достижения», «самый вкусный стол» и т. д.

«По словам участников, это один из самых творческих фестивалей, который вдохновляет и заряжает энергией на целый год», — отметили в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:45, 7 октября 2018
Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения
20:48, 7 октября 2018
В Академии ФСИН прошел фестиваль плодово-кулинарного искусства «Дары осени»
19:24, 7 октября 2018
Более 20 заключенных пострадали в массовой драке в омской колонии
18:54, 7 октября 2018
После смертельного ДТП под Тверью директора компании-перевозчика отправили под домашний арест
18:36, 7 октября 2018
Митрополит Марк освятил поклонный крест в Захаровском районе
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Новостройки со светлым будущим

Новостройки со светлым будущим

Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 39 963
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 33 311
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
10:09, 5 октября 2018 26 530
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
8:29, 27 сентября 2018 22 671
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 20 021
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум