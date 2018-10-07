В Академии ФСИН прошел фестиваль плодово-кулинарного искусства «Дары осени»

В Академии ФСИН в 12-й раз прошел фестиваль плодово-кулинарного искусства «Дары осени», сообщила пресс-служба.
Все факультеты, отделы академии и воспитанники подшефных детских образовательных учреждений продемонстрировали свои работы, изготовленные и овощей и фруктов.
«На хлебосольных столах соседствовали звери из кабачков и патиссонов, колоритные персонажи из тыкв, барашки из капусты, диковинные цветы и целые скульптурные композиции», — отметили в сообщении.
Участники презентовали свои работы в национальных костюмах, с песнями, танцами и стихами.
Жюри оценивало эстетичность подачи, креативный подход в номинациях «необыкновенный корнеплод», «осенний сюрприз», «огородно-дачные достижения», «самый вкусный стол»
«По словам участников, это один из самых творческих фестивалей, который вдохновляет и заряжает энергией на целый год», — отметили в сообщении.