Николай Любимов сообщил о том, Рязанская область «обязательно» будет сотрудничать с Чеченской Республикой. На своей
«У нас мусульман очень много живет, все живут в мире, в дружбе. Мы хотели бы сотрудничать с Чеченской Республикой: это и культура, это и спорт, это, конечно же, и промышленность», — сказал он во время встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым.
«То, что вы сегодня здесь, это для очень важно, потому что у нас задача — объединить наши усилия, сделать наше государство сильнее», — отметил, в свою очередь, Кадыров в беседе с Любимовым.
Напомним, в пятницу, 5 октября, Николай Любимов