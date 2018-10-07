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15:36, 7 октября 2018 918
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Рязанская область будет сотрудничать с Чеченской Республикой — Любимов

Рязанская область будет сотрудничать с Чеченской Республикой — Любимов

Николай Любимов сообщил о том, Рязанская область «обязательно» будет сотрудничать с Чеченской Республикой. На своей странице «ВКонтакте» губернатор опубликовал видео с рабочей поездки в Грозный.

«У нас мусульман очень много живет, все живут в мире, в дружбе. Мы хотели бы сотрудничать с Чеченской Республикой: это и культура, это и спорт, это, конечно же, и промышленность», — сказал он во время встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым.

«То, что вы сегодня здесь, это для очень важно, потому что у нас задача — объединить наши усилия, сделать наше государство сильнее», — отметил, в свою очередь, Кадыров в беседе с Любимовым.

Напомним, в пятницу, 5 октября, Николай Любимов лично поздравил жителей Грозного с 200-летием.


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