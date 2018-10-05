Любимов лично поздравил жителей Грозного с днем города

В пятницу, 5 октября, Николай Любимов лично поздравил жителей Грозного с 200-летием. Он вместе с рязанской делегацией участвует в праздновании дня города. Об этом сообщил
Любимов и мэр Грозного Якуб Закриев возложили цветы к памятнику Ахмада Кадырова. Делегация Рязани и глава региона также посетили музей «Ахмат-Хаджи Кадырова».
Открытие праздника состоялось на центральной площади. Любимов поздравил руководство, горожан и гостей столицы Чеченской республики со знаменательной датой.
«Грозному не раз довелось пережить сложные периоды, и в Великую Отечественную войну, и в последнем десятилетии 20 века. Но несмотря ни на что он поднялся из руин, восстановлена мирная жизнь. Сегодня Грозный — самый современный мегаполис российского юга. Таким его сделали живущие здесь люди — талантливые, трудолюбивые, любящие свой родной край. Благодаря им город хранит и продолжает лучшие исторические и культурные традиции, уверенно смотрит в будущее», — отметил губернатор.
Также Любимов выразил надежду, что связи Рязанского региона и Чеченской республики будут укрепляться в самых разных сферах.