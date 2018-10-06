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17:12, 6 октября 2018 1 387
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Пожар около Рязанского кремля попал на видео

Пожар около Рязанского кремля попал на видео

Пожар около Рязанского кремля попал на видео. Ролик появился на YouTube.

Сообщение о возгорании в деревянном доме поступило в 20:57. По информации МЧС, на место происшествия выезжали пять расчетов.

Никто не пострадал.


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