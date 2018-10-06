Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:52, 6 октября 2018 390
 0    0

Песков рассказал, как Путин отметит день рождения

Песков рассказал, как Путин отметит день рождения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит день рождения. По его словам, глава государства проведет этот день в кругу близких и друзей, передает РИА «Новости».

В воскресенье, 7 октября, Путину исполнится 66 лет.

Одним из гостей президента станет премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. На своей странице в Facebook он уже рассказал, что вылетел в Россию, «чтобы обсудить все важные международные проблемы».

29 сентября Берлускони исполнилось 82 года. Политик отметил, что в этот день он получил от Путина «особенные» поздравления.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
17:52, 6 октября 2018
Песков рассказал, как Путин отметит день рождения
19:39, 4 октября 2018
Любимов потерял две позиции в медиарейтинге губернаторов
8:54, 4 октября 2018
В Санкт-Петербурге сменился губернатор 1
12:55, 3 октября 2018
Карабасов поручил внести строительство дороги в Кальном в план на 2019 год 4
8:55, 2 октября 2018
«Не прощаемся». В Рязани закрылся штаб Навального 57
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Метры перемен. Эксперты рассказали, насколько могут вырасти цены на новостройки

Метры перемен. Эксперты рассказали, насколько могут вырасти цены на новостройки

По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 39 603
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 33 176
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
10:09, 5 октября 2018 25 898
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
8:29, 27 сентября 2018 22 442
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 19 854
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум