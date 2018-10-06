Песков рассказал, как Путин отметит день рождения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит день рождения. По его словам, глава государства проведет этот день в кругу близких и друзей, передает РИА «
В воскресенье, 7 октября, Путину исполнится 66 лет.
Одним из гостей президента станет премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. На своей странице в Facebook он уже рассказал, что вылетел в Россию, «чтобы обсудить все важные международные проблемы».
29 сентября Берлускони исполнилось 82 года. Политик отметил, что в этот день он получил от Путина «особенные» поздравления.