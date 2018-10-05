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12:30, 5 октября 2018 381
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Губернатор Тверской области рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами

Губернатор Тверской области рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами

Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал в эфире телеканала «Россия-24» о состоянии людей, пострадавших в ДТП с маршруткой и автобусом. По его словам, трое человек — водитель «ЛиАЗа» и двое пассажиров микроавтобуса — находятся в стабильно тяжелом состоянии. Детей среди них нет.

Известно, что у пострадавших травмы разной степени тяжести. «Медики делают все возможное, чтобы спасти их жизни», — заявил Руденя.

Напомним, маршрутка и автобус столкнулись лоб в лоб в Калининском районе Тверской области утром 5 октября. По последним данным, погибли 13 человек.

По факту ДТП возбудили уголовное дело, в отношении перевозчиков организовали проверку.

Фото СУ СКР по Тверской области


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