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10:48, 5 октября 2018 1 729
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После смертельного ДТП с маршруткой и автобусом под Тверью возбудили уголовное дело 1

После смертельного ДТП с маршруткой и автобусом под Тверью возбудили уголовное дело

После смертельной аварии с маршруткой и автобусом, которая произошла в Тверской области 5 октября, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств». Обстоятельства происшествия уточняют, сообщил сайт местного СУ СКР.

По предварительным данным, маршрутка выехала на «встречку», где врезалась в «ЛиАЗ». На настоящий момент погибшими числятся 13 человек, еще 17 — пострадавшими.

Кроме того, Ространснадзор организует проверку перевозчиков ООО «Трансавто» и ООО «Тверьавтотранс».

Видео с места ДТП можно посмотреть здесь.

Фото с сайте СУ СКР по Тверской области


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