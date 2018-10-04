Зарубил, изнасиловал и украл ведро брусники. Шиловскому подростку вынесли приговор

Шиловскому подростку вынесли приговор за убийство и изнасилование женщины. Об этом сообщил
Установлено, что вечером 3 сентября 2017 года несовершеннолетний в лесу недалеко от деревни Макшеево Шиловского района напал на свою 54-летнюю знакомую.
Молодой человек несколько раз ударил женщину топором по голове, от чего она скончалась на месте. После этого злоумышленник изнасиловал тело погибшей и забрал ее вещи — мобильный телефон, ведро с брусникой и 36 рублей.
Спрятав расчлененное тело в лесу, подросток скрылся с места происшествия.
Сотрудники правоохранительных органов в течение нескольких дней задержали подозреваемого. Он признался в содеянном, раскаялся и активно способствовал в раскрытии преступления.
Суд назначил несовершеннолетнему девять с половиной лет воспитательной колонии.