В РЖД предложили сменить полки на капсулы в поездах

В РЖД планируют пересмотреть устройство пассажирских вагонов. В ближайшие два года на железных дорогах появятся более комфортные типы вагонов, пишет «
«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — рассказал глава РЖД Олег Белозеров.
Он отметил, что рассматриваются варианты капсульного типа с индивидуальным пространством для пассажиров.
Помимо этого, есть предложения по «пространству-трансформеру», где пассажиры могут формировать свое место для поездки.
В новых вагонах появится wi-fi и розетки.