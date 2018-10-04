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11:58, 4 октября 2018 235
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В РЖД предложили сменить полки на капсулы в поездах

В РЖД предложили сменить полки на капсулы в поездах

В РЖД планируют пересмотреть устройство пассажирских вагонов. В ближайшие два года на железных дорогах появятся более комфортные типы вагонов, пишет «Российская газета».

«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — рассказал глава РЖД Олег Белозеров.

Он отметил, что рассматриваются варианты капсульного типа с индивидуальным пространством для пассажиров.

Помимо этого, есть предложения по «пространству-трансформеру», где пассажиры могут формировать свое место для поездки.

В новых вагонах появится wi-fi и розетки.


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