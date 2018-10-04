В рязанском ЦПКиО снесли сцену «Зеленого театра» и вырубили молодые деревья, которые мешали благоустройству территории. Об этом пресс-служба мэрии сообщила RZN.info в ответе на официальный запрос.
В администрации пояснили, что рязанцы жаловались в управление благоустройства на состояние прилегающей к летнему театру площадки.
Отмечается, что очистку территории от сухих деревьев и молодой и дикорастущей поросли производят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
В субботу, 6 октября, в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия» там пройдет субботник. Сбор у «Зеленого театра» в 9:00.