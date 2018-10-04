В Костромской области при крушении вертолета погиб замгенпрокурора России

В Костромской области разбился вертолет AS 350 B3. Одной из четырех жертв крушения стал заместитель генпрокурора России Саак Карапетян, пишет «
Информацию подтвердили в Генпрокуратуре, но не смогли объяснить, как Карапетян попал на рейс.
По данным следователей, вертолет летел без разрешения.
Он вылетел в село Спасское и по дороге рухнул около деревни Вонышево.
По предварительной информации, авария могла произойти из-за потери пилотом ориентации в темонте.
Назначено несколько экспертиз. Межгосударственный авиакомитет начал техническое расследование.
Помимо этого, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).
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