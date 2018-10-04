В четверг, 4 октября, в спортшколе олимпийского резерва «Родной край — спорт» по самбо и дзюдо Холдинга «Инвест» прошли пятые областные соревнования среди пенсионеров «Бабушки и дедушки, на старт!». Их посвятили Дню пожилого человека.
С прошедшим праздником участников спартакиады поздравил начальник отдела регионального минспорта Федор Нериков. Он отметил, что команда Рязанской области не один год подряд успешно защищает честь региона в аналогичных соревнованиях на всероссийских соревнованиях.
Нериков пожелал собравшимся крепкого здоровья, долголетия и успехов.
Главным судьей соревнований стал директор школы «Родной край — спорт» Геннадий Меркулов. «Я благодарен участникам за то, что они смогли сохранить дух состязаний, дух победителей. Глаза каждого из вас горят искрой, видно, что пришли сюда побеждать. Именно подобный настрой позволяет вам долго оставаться в спорте, быть быстрее, выше и сильнее, — заявил Меркулов. — Пусть победить сильнейший!»
На старт вышла сборная ФПК «Инвест», две команды совета ветеранов физкультуры, спорта и туризма Рязанской области, а также сборная «Союза пенсионеров».
Участники соревнований смогли сдать нормы ГТО в тестовом режиме, принять участие в творческом конкурсе и эстафетах.
«Подобные мероприятия являются частью социальной ответственности бизнеса и корпоративной культуры нашего холдинга. Мы всегда поддерживаем спорт и наши сотрудник принимают участие практически во всех массовых городских соревнованиях», — отметили представители ФПК «Инвест».
По итогам соревнований третье место заняли сборные ФПК «Инвест» и «Союз пенсионеров», на второй и первой строчке расположились две команды совета ветеранов физкультуры, спорта и туризма Рязанской области. Коллективы получили грамоты, медали и ценные призы.