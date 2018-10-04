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8:34, 4 октября 2018 2 964
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Новый проект рынка с высоткой в Канищеве одобрили по итогам слушаний 10

Новый проект рынка с высоткой в Канищеве одобрили по итогам слушаний

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Новый проект рынка с высоткой в Канищеве одобрили по итогам слушаний. Комиссия по слушаниям рекомендовала главе администрации разрешить ООО «Городец» уплотнить застройку участка на улице Интернациональной №19-а до 95%.

Заключение опубликовали в четверг, 4 октября. На месте канищевского универсального рынка владелец участка намерен построить дом переменной этажности (15-16) с сохранением торговых площадей.

У здания предусмотрен подземный паркинг на 150-машино-мест, а двор дома с детскими площадками расположится на крыше рынка. На слушаниях рязанцы проголосовали против проекта.


© RZN.info

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