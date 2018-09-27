Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой

В среду, 26 сентября, на публичных слушаниях обсудили уплотнение застройки участка площадью 8259 квадратных метров на
Как пояснил докладчик, владелец участка с 2012 года ООО «Городец» хочет построить на территории дом переменной этажности (15-16) с сохранением торговых площадей.
«Ликвидации рынка не будет, он появится в новом торгово-жилом комплексе на первом этаже с учетом современных требований», — отметил рассказчик.
На крыше нового рынка расположится двор с детскими и спортивными площадками, также сверху появятся жилые квартиры.
У здания предусмотрен подземный паркинг на 150-машино-мест, а территорию парковки перед участком владелец пообещал благоустроить.
На слушания пришли около 60 человек, но зарегистрироваться смогли лишь девять.
Жители Канищева устроили скандал из-за новой процедуры публичных слушаний: проголосовать могут только жители соседних участков. Рязанцы пытались сорвать обсуждение.
Из зарегистрировавшихся восемь проголосовали против проекта. До начала слушаний в комиссию поступили девять письменных обращений за сохранение рынка.
Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».