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8:29, 27 сентября 2018 14 058
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Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 7

Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 26 сентября, на публичных слушаниях обсудили уплотнение застройки участка площадью 8259 квадратных метров на улице Интернациональной №19-а до 95%. Сейчас там находится канищевский универсальный рынок.

Как пояснил докладчик, владелец участка с 2012 года ООО «Городец» хочет построить на территории дом переменной этажности (15-16) с сохранением торговых площадей.

«Ликвидации рынка не будет, он появится в новом торгово-жилом комплексе на первом этаже с учетом современных требований», — отметил рассказчик.

На крыше нового рынка расположится двор с детскими и спортивными площадками, также сверху появятся жилые квартиры.

У здания предусмотрен подземный паркинг на 150-машино-мест, а территорию парковки перед участком владелец пообещал благоустроить.

На слушания пришли около 60 человек, но зарегистрироваться смогли лишь девять.

Жители Канищева устроили скандал из-за новой процедуры публичных слушаний: проголосовать могут только жители соседних участков. Рязанцы пытались сорвать обсуждение.

Из зарегистрировавшихся восемь проголосовали против проекта. До начала слушаний в комиссию поступили девять письменных обращений за сохранение рынка.

Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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