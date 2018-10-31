В 15 рязанских магазинах и кафе незаконно продавали алкоголь

В Рязанской области в двенадцати магазинах и трех кафе незаконно продавали алкоголь. Об этом
Нарушения выявили в двух кафе Рязани (на улицах Советской Армии и Великанова) и одном в Михайлове.
В городах Касимов, Спас-Клепики и Рыбное, рабочих поселках Сапожок и Шилово, в селах Дмитриево Касимовского района, Выползово Спасского района, Казачья Слобода Шацкого района и Темгенево Сасовского района, в деревне Ершово Старожиловского района, а также Рязани (улицы 2-е Бутырки и Матросова) закон нарушали продавцы магазинов.
Всего полицейские изъяли 310 литров алкоголя.
Нарушителям грозят крупные штрафы.