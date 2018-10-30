В Рязани после капремонта крыши двухэтажка в Горроще осталась без системы водостока. Устройство свесов, либо организацию водоотведения ливневых вод не включили в перечень работ «по «технической ошибке». Об этом редакции RZN.info сообщили в региональном фонде капитального ремонта.
Про отсутствие системы водостока корреспонденту RZN.info рассказали жильцы дома №24 на улице Гоголя. По их словам, летом в доме 1958 года постройки начался капремонт крыши. Известно, что его запланировали на 2017-2019 годы в рамках региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Работы выполнил подрядчик МП «РСУ №1».
В октябре рабочие полностью заменили кровлю, но не установили отливы с крыши. После дождя вода с нее начала стекать по стенам здания. «Они там и не были установлены ранее», — рассказал ответственный за производство работ от МП «РСУ №1» Виктор Буянов.
В фонде капитального ремонта сообщили, что «в настоящее время готовится сметная документация для проведения дополнительных торгов по отбору подрядной организации для проведения работ по монтажу системы организованного водостока».
Также в фонде добавили, что по договору подрядчик обязан устранить негативные последствия, возникшие в процессе ремонта. В частности, во время выполнении работ из-за дождя в подъезде дома и в одной из квартир