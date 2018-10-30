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14:32, 30 октября 2018 428
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После капремонта крыши двухэтажка в Горроще осталась без системы водостока

После капремонта крыши двухэтажка в Горроще осталась без системы водостока

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани после капремонта крыши двухэтажка в Горроще осталась без системы водостока. Устройство свесов, либо организацию водоотведения ливневых вод не включили в перечень работ «по «технической ошибке». Об этом редакции RZN.info сообщили в региональном фонде капитального ремонта.

Про отсутствие системы водостока корреспонденту RZN.info рассказали жильцы дома №24 на улице Гоголя. По их словам, летом в доме 1958 года постройки начался капремонт крыши. Известно, что его запланировали на 2017-2019 годы в рамках региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Работы выполнил подрядчик МП «РСУ №1».

В октябре рабочие полностью заменили кровлю, но не установили отливы с крыши. После дождя вода с нее начала стекать по стенам здания. «Они там и не были установлены ранее», — рассказал ответственный за производство работ от МП «РСУ №1» Виктор Буянов.

В фонде капитального ремонта сообщили, что «в настоящее время готовится сметная документация для проведения дополнительных торгов по отбору подрядной организации для проведения работ по монтажу системы организованного водостока».

Также в фонде добавили, что по договору подрядчик обязан устранить негативные последствия, возникшие в процессе ремонта. В частности, во время выполнении работ из-за дождя в подъезде дома и в одной из квартир залило потолок. Из-за влаги на нем появились трещины и отслоилась штукатурка. По оценке независимой экспертизы, восстановление квартиры обойдется в 120 тысяч рублей.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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