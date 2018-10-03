Шацкие полицейские раскрыли кражу канализационного люка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Сотрудник администрации Конобеевского сельского поселения обратился в полицию и сообщил, что вечером в селе Алеменево незнакомец похитил крышку люка канализационного колодца, расположенного около водопроводной колонки.
Местные жители заметили, как незнакомый мужчина погрузил ее в автомобиль и уехал. Случайные свидетели увидели и запомнили цвет, марку и часть госномера автомобиля.
Сотрудники полиции нашли несколько вариантов похожих транспортных средств, одно из которых принадлежало жителю соседнего села.
Полицейские нашли 42-летнего жителя Шацкого района у него дома. Недалеко от дверей лежал похищенный чугунный люк.
Оказалось, что мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения полицейских по подозрению в совершении дачных краж. Злоумышленника задержали, похищенное изъяли.