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16:45, 3 октября 2018 250

«Россельхозбанк» направил два миллиарда на строительство обогатительной фабрики в Якутии

«Россельхозбанк» направил два миллиарда на строительство обогатительной фабрики в Якутии

«Россельхозбанк» профинансировал строительство новой обогатительной фабрики «Денисовская» в Якутии. Банк направил туда два миллиарда рублей.

Предприятие для первичной переработки угля нового поколения построили за десять месяцев и ввели в эксплуатацию летом 2018 года.

Новая обогатительная фабрика перерабатывает уголь, добытый на шахте комплекса, входящего в состав крупного угледобывающего холдинга ООО «УК «Колмар».

«"Россельхозбанк» придерживается стратегии развития универсального банка и кредитует не только предприятия агропромышленного комплекса, но и другие приоритетные отрасли экономики. Республика Саха обладает высоким природно-энергетическим потенциалом. Финансовая поддержка «УК «Колмар», одного из флагманов угледобывающей промышленности региона, способствует его социально-экономическому развитию», — отметили в пресс-службе банка.


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