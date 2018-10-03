«Россельхозбанк» направил два миллиарда на строительство обогатительной фабрики в Якутии

«Россельхозбанк» профинансировал строительство новой обогатительной фабрики «Денисовская» в Якутии. Банк направил туда два миллиарда рублей.
Предприятие для первичной переработки угля нового поколения построили за десять месяцев и ввели в эксплуатацию летом 2018 года.
Новая обогатительная фабрика перерабатывает уголь, добытый на шахте комплекса, входящего в состав крупного угледобывающего холдинга ООО «УК «Колмар».
«"Россельхозбанк» придерживается стратегии развития универсального банка и кредитует не только предприятия агропромышленного комплекса, но и другие приоритетные отрасли экономики. Республика Саха обладает высоким природно-энергетическим потенциалом. Финансовая поддержка «УК «Колмар», одного из флагманов угледобывающей промышленности региона, способствует его социально-экономическому развитию», — отметили в пресс-службе банка.