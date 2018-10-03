Путин предложил смягчить уголовное наказание по статье за репосты

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о внесении изменений в статью 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Поправки предусматривают уголовную ответственность после повторного нарушения, передает «
Первый раз виновных в возбуждении ненависти либо вражды или унижении человеческого достоинства будут привлекать к административной ответственности. Кодекс об административных правонарушениях предлагают дополнить соответствующей статьей.
Уголовная ответственность наступит, только если нарушение совершено более одного раза в течение года.