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11:25, 3 октября 2018 568
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Путин предложил смягчить уголовное наказание по статье за репосты

Путин предложил смягчить уголовное наказание по статье за репосты

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о внесении изменений в статью 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Поправки предусматривают уголовную ответственность после повторного нарушения, передает «РИА Новости».

Первый раз виновных в возбуждении ненависти либо вражды или унижении человеческого достоинства будут привлекать к административной ответственности. Кодекс об административных правонарушениях предлагают дополнить соответствующей статьей.

Уголовная ответственность наступит, только если нарушение совершено более одного раза в течение года.


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